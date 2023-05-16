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Манчестер Сити – Реал: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
177
Время на прочтение
1 мин
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Манчестер Сити – Реал: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Реал (коллаж)

Текстовый репортаж поединка между "горожанами" и "сливочными", в котором определится второй финалист турнира.

В среду, 17 мая, "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится в Манчестере на стадионе "Этихад". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче на "Сантьягу Бернабеу" в столице Испании соперники не определили сильнейшего, расписав ничью со счетом 1:1.

Победитель этого противостояния в финале 10 июня в Стамбуле сыграет против триумфатора дуэли между итальянскими "Миланом" и "Интером". Первая встреча завершилась победой "нерадзурри" со счетом 0:2. Ответный матч состоится во вторник, 16 мая.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом".

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Дата публикации
Просмотры
177
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