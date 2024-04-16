Манчестер Сити – Реал: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж решающего поединка между "горожанами" и "сливочными".

В среду, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В результативной первой встрече в Мадриде "сливочные" и "горожане" не определили победителя (3:3).

В полуфинале победитель пары "Реал" – "Манчестер Сити" встретится с триумфатором противостояния "Арсенал" – "Бавария".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Манчестер Сити" – "Реал".