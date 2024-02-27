"Манчестер Сити" с 5 голами Холанда и 4 ассистами Де Брюйне разнес "Лутон" в Кубке Англии (видео)

"Манчестер Сити" разбил "Лутон" в матче 1/8 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Кенилворт Роуд" в городе Лутон завершился со счетом 2:6 .

Героями встречи стали звездные футболисты "горожан" Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне. Норвежский форвард забил пять голов, а бельгийский полузащитник отличился 4 результативными передачами.

В первом тайме Холанд трижды поразил ворота хозяев после ассистов Де Брюйне. Перед перерывом "Лутон" ответил голом Джордана Кларка, а на старте второго тайма он же оформил дубль.

Однако команда Хосепа Гвардиолы не позволила новичку текущего сезона АПЛ оформить камбэк. Холанд забил свой четвертый мяч снова после передачи Де Брюйне, а затем норвежец отличился пятым голом, но на этот раз ассистировал уже Бернарду Силва.

Окончательный счет матча на 72-й минуте установил Матео Ковачич, забив гол с передачи Джона Стоунса.

Обзор матча "Лутон" – "Манчестер Сити"

Таким образом, "горожане" вышли в четвертьфинал Кубка Англии и продолжат защищать звание действующего обладателя трофея.

Напомним, в прошлом году команда Гвардиолы в финале Кубка Англии победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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