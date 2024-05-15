"Манчестер Сити" с дублем Холанда обыграл "Тоттенхэм" и вплотную приблизился к титулу АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы перед заключительным туром вернулась на первое место в чемпионате Англии.

"Манчестер Сити" на выезде победил "Тоттенхэм" в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне завершился со счетом 0:2 .

Оба гола команда Хосепа Гвардиолы забила после перерыва. На 51-й минуте счет в игре открыл Эрлинг Холанд после передачи от Кевина Де Брюйне.

В конце встречи "горожане" окончательно сняли вопрос о победителе. В компенсированное время, на 90+1-й минуте, Холанд оформил дубль, реализовав пенальти.

Для норвежского форварда это 26-й и 27-й голы в нынешнем розыгрыше АПЛ. Он возглавляет бомбардирскую гонку, на шесть мячей опережая полузащитника "Челси" Коула Палмера.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Манчестер Сити" (88 очков) вернулся на первое место в АПЛ. "Горожане" опережают "Арсенал" украинца Александра Зинченко на два балла.

Обладатель чемпионского титула определится по итогам заключительного тура, матчи которого будут проходить параллельно, 19 мая, в 18:00 по киевскому времени. Команда Гвардиолы примет "Вест Хэм", а "канониры" дома сыграют против "Эвертона" украинца Виталия Миколенко.

"Тоттенхэм" (63 очка) после поражения от "Манчестер Сити" остался на пятой позиции, потеряв шансы побороться с "Астон Виллой" (68 пунктов) за четвертую строчку и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Шпоры" в последнем туре на выезде сразятся с "Шеффилд Юнайтед".

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