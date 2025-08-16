"Манчестер Сити" с дублем Холанда одержал разгромную победу в стартовом туре АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" / © Associated Press

"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вулверхэмптон" в матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Молинью" в Вулверхэмптоне завершился со счетом 0:4 .

В первом тайме "горожане" дважды поразили ворота соперника. На 34-й минуте счет открыл Эрлинг Холанд, а спустя три минуты отличился новичок команды Тиджани Рейндерс.

Во второй половине встречи подопечные Хосепа Гвардиолы довели дело до разгрома – на 61-й минуте Холанд забил свой второй мяч, оформив дубль.

А окончательный счет в игре на 81-й минуте установил еще один летний новичок "небесно-голубых" Райан Шерки.

Обзор матча "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити"

Во втором туре АПЛ команда Гвардиолы примет "Тоттенхэм", а "волки" приедут в гости к "Борнмуту", который продал украинского защитника Илью Забарного в ПСЖ. Оба матча состоятся в субботу, 23 августа.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" занял третье место в АПЛ, а "Вулверхэмптон" финишировал 16-м.

