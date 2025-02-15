"Манчестер Сити" с хет-триком новичка уничтожил "Ньюкасл" и ворвался в топ-4 АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестер завершился со счетом 4:0 .

Героем встречи стал египетский новичок "горожан" Омар Мармуш, который оформил хет-трик, отличившись голами на 19-й, 24-й и 33-й минутах.

Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы забила четвертый мяч в ворота "сорок". На 84-й минуте окончательный счет игры установил Джеймс Макети.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Ньюкасл"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (44 очка) поднялся на четвертое место в АПЛ. "Ньюкасл" (41 балл) опустился на седьмую строчку.

В следующем туре "небесно-голубые" примут "Ливерпуль", а "сороки" дома сыграют против "Ноттингема". Оба матча состоятся 23 февраля.

Читайте также:

"Арсенал" без Зинченко обыграл "Лестер" и продолжил погоню за "Ливерпулем" в АПЛ (видео)

"Челси" разгромно проиграл "Брайтону" в матче-открытии 25-го тура АПЛ (видео)

Ассист Цыганкова не помог "Жироне" избежать поражения в матче Ла Лиги (видео)