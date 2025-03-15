"Манчестер Сити" с историческим рекордом Холанда не сумел обыграть "Брайтон" в АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы потеряла очки в голевой перестрелке с "чайками".

"Манчестер Сити" сыграл вничью против "Брайтона" в домашнем матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 2:2 .

На 11-й минуте встречи счет открыл нападающий "горожан" Эрлинг Холанд, реализовав пенальти. Для 24-летнего норвежского бомбардира это 100-е результативное действие за время его выступлений в АПЛ (84 гола и 16 ассистов).

Для установления рекорда Холанду понадобилось всего 94 матча в элитном дивизионе чемпионата Англии. Он стал первым игроком в истории АПЛ, кому хватило менее сотни поединков, чтобы добиться такого показателя.

100 — С 84 результатами и 16 игроками в 94 игры, Эрлинг Хайланд был достигнуто 100 результатов в нескольких случаях в течение одного игрока в историю истории. Machine. pic.twitter.com/FrEmM67wbg — OptaJoe (@OptaJoe) 15 марта, 2025

На 21-й минуте гости отыгрались усилиями Первиса Эступиньяна. Но перед перерывом команда Хосепа Гвардиолы снова вышла вперед – на 39-й минуте гол забил Омар Мармуш.

Однако довести дело до победы действующий чемпион АПЛ не смог. На старте второго тайма автоголом отличился узбекский защитник "небесно-голубых" Абдукадир Хусанов. В итоге команды разошлись результативной ничьей.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Брайтон"

После этого матча "Манчестер Сити" (48 очков) остался на пятом месте в АПЛ. "Брайтон" (47 баллов) находится на седьмой позиции.

В следующем туре АПЛ "горожане" примут "Лестер", а "чайки" дома посоревнуются с "Астон Виллой". Оба матча состоятся уже после международной паузы, 2 апреля.

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