"Манчестер Сити" с победы стартовал на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)

"Манчестер Сити" – "Видад" / © Associated Press

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Английский "Манчестер Сити" победил марокканский "Видад" в матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии завершился со счетом 2:0 .

Оба гола команда Хосепа Гвардиолы забила в первом тайме. Уже на 2-й минуте встречи "горожан" вывел вперед Фил Фоден.

На 42-й минуте "небесно-голубые" укрепили свое преимущество – Жереми Доку отличился с передачи Фодена.

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Доигрывали матч подопечные Гвардиолы вдесятером. На 88-й минуте Рико Льюис получил прямую красную карточку за то, что попал шипами бутс сопернику в лицо.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Видад"

В другом матче стартового тура группы G встретятся "Аль-Айн" из ОАЭ и итальянский "Ювентус". Этот поединок состоится 19 июня, начало – в 04:00 по киевскому времени.

Во втором туре этого квартета "Манчестер Сити" 23 июня сразится с "Аль-Айном", а "Видад" 22 июня будет противостоять "Ювентусу".

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