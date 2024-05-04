"Манчестер Сити" с покером Холанда уничтожил "Вулверхэмптон" и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Вулверхэмптон" в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 5:1 .

Героем встречи стал звездный форвард "горожан" Эрлинг Холанд, который оформил покер, забив четыре гола в ворота "волков".

Дважды норвежец отмечался с пенальти – на 12-й и 45+3-й минутах. На 35-й минуте ему ассистировал Родри, а на 54-й минуте Холанд забил после передачи Фила Фодена.

Таким образом, Эрлинг укрепил свое лидерство в бомбардирской гонке АПЛ. Теперь в его активе 25 голов, что на пять больше, чем у его ближайших преследователей – полузащитника "Челси" Коула Палмера и нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

Единственный гол гостей в этом поединке на 53-й минуте забил Хван Хи Чхан. А окончательный счет матча на 85-й минуте установил Хулиан Альварес, воспользовавшись пасом Родри.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"

"Манчестер Сити" (82 очка) занимает второе место в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидера "Арсенала" на один балл, но имеет матч в запасе. "Вулверхэмптон" (46 пунктов) находится на 11-й позиции.

В следующем туре английского чемпионата "Манчестер Сити" 11 мая на выезде сыграет против "Фулхэма". В тот же день "Вулверхэмптон" примет "Кристал Пэлас".

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