"Манчестер Сити" с рекордом Холанда разбил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" на своем поле разгромил дортмундскую "Боруссию" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 4:1 .

Хозяева открыли счет на 22-й минуте благодаря точному удару Фила Фодена.

Уже через семь минут Эрлинг Холанд удвоил преимущество "горожан" и таким образом установил рекорд – норвежец стал первым игроком в истории, которому удалось забить в пяти подряд матчах Лиги чемпионов, выступая за три разных клуба. До игры за "Манчестер Сити" он делал это в составе дортмундской "Боруссии" и австрийского "Зальцбурга".

На старте второго тайма команда Хосепа Гвардиолы сделала счет разгромным – Фоден оформил дубль на 57-й минуте.

На 72-й минуте Вальдемар Антон несколько сократил отставание немецкого клуба, но гол Райана Шерки в компенсированное время помешал подопечным Нико Ковача избежать разгрома.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Боруссия" Дортмунд

После этой победы "Манчестер Сити" (10 очков) поднялся на четвертое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Боруссия" Дортмунд (7 баллов) занимает 13-ю позицию.

В следующем туре Лиги чемпионов "небесно-голубые" примут "Байер", а "шмели" дома сыграют с "Вильярреалом". Оба матча состоятся 25 ноября.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.