"Манчестер Сити" с ярким камбэком обыграл "Челси" и ворвался в топ-4 АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы добыла три очка, несмотря на быстрый пропущенный мяч.
"Манчестер Сити" дома победил "Челси" в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:1.
Лондонцы открыли счет уже на третьей минуте встречи. Нони Мадуэке забил после грубой ошибки новичка "горожан" – узбекского защитника Абдукодира Хусанова.
Перед перерывом команда Хосепа Гвардиолы отыгралась – на 42-й минуте отличился Йошко Гвардиол.
Во втором тайме "небесно-голубые" еще дважды поразили ворота соперника и довели дело до победы. На 68-й минуте забил Эрлинг Холанд, а окончательный счет игры на 87-й минуте установил Фил Фоден.
Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который сдал положительный тест на допинг, продолжает быть временно отстранен от футбола.
Обзор матча "Манчестер Сити" – "Челси"
Будет добавлен в скором времени.
Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (41 балл) поднялся на четвертое место в АПЛ. "Челси" (40 очков) опустился на шестую позицию.
В следующем туре "горожане" 2 февраля на выезде сыграют с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко. Днем позже "синие" примут "Вест Хэм".
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