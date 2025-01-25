"Манчестер Сити" с ярким камбэком обыграл "Челси" и ворвался в топ-4 АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы добыла три очка, несмотря на быстрый пропущенный мяч.

"Манчестер Сити" дома победил "Челси" в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:1 .

Лондонцы открыли счет уже на третьей минуте встречи. Нони Мадуэке забил после грубой ошибки новичка "горожан" – узбекского защитника Абдукодира Хусанова.

Перед перерывом команда Хосепа Гвардиолы отыгралась – на 42-й минуте отличился Йошко Гвардиол.

Во втором тайме "небесно-голубые" еще дважды поразили ворота соперника и довели дело до победы. На 68-й минуте забил Эрлинг Холанд, а окончательный счет игры на 87-й минуте установил Фил Фоден.

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который сдал положительный тест на допинг, продолжает быть временно отстранен от футбола.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (41 балл) поднялся на четвертое место в АПЛ. "Челси" (40 очков) опустился на шестую позицию.

В следующем туре "горожане" 2 февраля на выезде сыграют с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко. Днем позже "синие" примут "Вест Хэм".

Читайте также:

"Борнмут" с Забарным разбил главную сенсацию сезона АПЛ, "Эвертон" с Миколенко одержал победу

"Наполи" одержал волевую победу над "Ювентусом" и укрепил лидерство в Серии А (видео)

Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф