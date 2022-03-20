"Манчестер Сити" с Зинченко победил "Саутгемптон" на пути в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Сити" с Зинченко победил "Саутгемптон" на пути в полуфинал Кубка Англии

"Горожане" пробились в следующий тур.

В воскресенье, 20 марта, в рамках 1/4 финала Кубка Англии "Саутгемптон" принимал "Манчестер Сити". Матч завершился победой гостей – 1:4 .

Счет матча на 12-й минуте открыл Рахим Стерлинг, а под занавес первого тайма Эмерик Ляпорт отправил мяч в свои ворота.

Второй тайм "Манчестер Сити" провел в атаках на ворота соперника и смог материализовать преимущество — Фил Фоден и Рияд Марез довели счет до разгромного.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко вышел на поле в конце матча вместо Кансела, но не успел отличиться результативными действиями.

Таким образом "горожане" прошли в 1/2 финала турнира, где их уже ждут "Кристалл Пелас" и "Челси".

Сегодня последнее место в полуфинале Кубка Англии займет кто-нибудь из пары "Ноттингем Форест" – "Ливерпуль".

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