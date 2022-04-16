"Манчестер Сити" с Зинченко спасся от разгрома, но пропустил "Ливерпуль" в финал Кубка Англии

"Манчестер Сити" с Зинченко спасся от разгрома, но пропустил "Ливерпуль" в финал Кубка Англии

Украинец отыграл весь поединок.

"Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Сити" в полуфинальном матче Кубка Англии. Битва на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилась поражением подопечных Хосепа Гвардиолы - 2:3 .

Еще в первом тайме "красные" создали себе комфортный гандикап, трижды поразив ворота "горожан". Голами за команду Юргена Клоппа отличились Ибраима Конате и Садио Мане - сенегальский нападающий оформил дубль.

В начале второго тайма "Манчестер Сити" отыграл один мяч усилиями Джека Грилиша, а уже в компенсированное время Бернарду Силву сократил отставание до минимума. Однако сравнять счет и избежать вылета из турнира "небесно-голубые" не сумели.

Следует отметить, что украинский защитник "горожан" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

Во втором полуфинале Кубка Англии встретятся "Челси" и "Кристалл Пэлас". Этот матч состоится 17 апреля, начало - в 18:30 по киевскому времени.

Финал турнира состоится 14 мая на "Уэмбли".

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