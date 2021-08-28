"Манчестер Сити" с Зинченко уничтожил "Арсенал": "канониры" уже последние в АПЛ

"Манчестер Сити" с Зинченко уничтожил "Арсенал": "канониры" уже последние в АПЛ

Команда Микеля Артеты все еще не забивала в новом чемпионате и не набрала ни одного очка.

"Манчестер Сити" разгромно победил лондонский "Арсенал" в домашнем матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 5:0.

Еще до перерыва "канониры" пропустили трижды. В их воротах расписались Илкай Гюндоган, Ферран Торрес и Габриэл Жезус. В промежутке между вторым и третьим голом гости остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Гранит Джака.

Associated Press

В перерыве в составе "горожан" на поле вышел украинец Александр Зинченко. Он результативными действиями не отметился, но его команда смогла забить еще дважды - автором четвертого мяча стал Родри, а точку в матче поставил Торрес, оформивший дубль.

"Манчестер Сити" набрал 6 очков и вышел в лидеры УПЛ. "Арсенал" (0 баллов с разницей мячей 0-8) идет последним - 20-м.

В 4-м туре "Манчестер Сити" в гостях встретится с "Лестером", а "Арсенал" дома примет "Норвич".

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