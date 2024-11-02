"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Борнмуту" с Забарным, потеряв лидерство в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" на выезде уступил "Борнмуту" украинского защитника Ильи Забарного в матче 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Виталити" в Борнмуте завершился со счетом 2:1 .

Уже на 9 минуте встречи хозяев вывел вперед Антуан Семенио. Во втором тайме "вишни" удвоили свое преимущество в счете – на 64-й минуте голом отличился Эванилсон.

На 82-й минуте Йошко Гвардиол сократил отставание "горожан", подарив им надежду на спасение, но избежать поражения действующим чемпионам Англии не удалось.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и отыграл полный матч.

Обзор матча "Борнмут" – "Манчестер Сити"

После этого поражения, которое стало для команды Хосепа Гвардиолы первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии, "небесно-голубые" потеряли лидерство и с 23 очками опустились на второе место, пропустив на вершину таблицы "Ливерпуль" (25 баллов). "Борнмут" (15 пунктов) поднялся на восьмую позицию.

В следующем туре АПЛ "горожане" 9 ноября на выезде сыграют против "Брайтона", а подопечные Андони Ираолы в тот же день в гостях сразятся с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

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