"Манчестер Сити" сенсационно проиграл команде 18-летнего украинца – Зинченко и Ко остались на вершине АПЛ

"Манчестер Сити" дома уступил "Брентфорду" в стартовом матче 16-го тура английской Премьер-лиги — 1:2 .

На 16-й минуте гости шокировали "горожан", выйдя вперед. Гол записал в свой актив Айвен Тони.

Перед перерывом подопечные Хосепа Гвардиолы восстановили равновесие. Забитым мячом отличился Фил Фоден.

Во втором тайме "небесно-голубые" владели преимуществом, но забить во второй раз так и не сумели. В то же время "пчелы" на 90+8-й минуте воспользовались своим шансом и вырвали победу – Тони оформил дубль.

Отметим, что в заявке "Брентфорда" на матч против "Манчестер Сити" оказался 18-летний украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Наш соотечественник провел весь поединок на скамейке для запасных.

"Манчестер Сити" с 32 очками остался на втором месте в АПЛ, не сумев сдвинуть "Арсенал" другого украинца Александра Зинченко с первой строчки. У "канониров" 34 балла и сыгран на один матч меньше, чем у манчестерского клуба. "Брентфорд" с 19 пунктами поднялся на 10-ю позицию.

Поединки 17-го тура АПЛ состоятся уже после Чемпионата мира в Катаре. "Горожане" 28 декабря на выезде сыграют с "Лидсом", а команда Ярмолюка 26 декабря будет принимать "Тоттенхэм".

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