"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Байеру" в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" – "Байер" / © Associated Press

"Манчестер Сити" дома уступил "Байеру" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 0:2 .

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выпустил полурезервный состав, за что и поплатился. Леверкузенцы открыли счет на 23-й минуте – Алекс Гримальдо забил в ворота английского клуба после передачи Кристиана Кофане.

На 54-й минуте "фармацевты" удвоили свое преимущество – Патрик Шик точно пробил после паса Ибрагима Мазы.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Байер"

"Манчестер Сити" (10 очков) после поражения опустился на шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Байер" (8 баллов) благодаря победе поднялся на 13-ю позицию.

В следующем туре Лиги чемпионов "небесно-голубые" на выезде сыграют с мадридским "Реалом", а немецкая команда примет "Ньюкасл". Оба матча состоятся 10 декабря.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.