Манчестер Сити – Севилья: где смотреть и ставки букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

Английский и испанский клубы разыграют первый трофей нового евросезона.

В среду, 16 августа, "Манчестер Сити" и "Севилья" сойдутся в матче за Суперкубок УЕФА.

Традиционный поединок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы должен был состояться в Казани (Россия), но государство-террориста лишили права на проведение встречи из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

Новым местом матча за Суперкубок УЕФА-2023 стал стадион "Георгиос Караискакис" в греческом городе Пирей. На этой арене играет свои домашние поединки "Олимпиакос". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале коллектив Хосепа Гвардиолы выцарапал победу над миланским "Интером".

"Севилья" же стала победителем Лиги Европы, в финальном матче обыграв в серии пенальти итальянскую "Рому". Андалусийцы триумфовали во втором по престижности еврокубке уже в седьмой раз, таким образом обновив собственный рекорд по победам в этом турнире.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Севилья

На территории Украины поединок за Суперкубок УЕФА между "Манчестер Сити" и "Севильей" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" – "Севилья".

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Севилья

Абсолютным фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу "горожан" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,44. Ничья – 5,20. Выигрыш "нервионцев" – 8,50.

На то, что команда Гвардиолы завоюет трофей, принимаются ставки с коэффициентом 1,22. Итоговый триумф "Севильи" – 4,50.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский "Реал", который в прошлом году обыграл франкфуртский "Айнтрахт".

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