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Манчестер Сити – Севилья: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Манчестер Сити – Севилья: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА / Фото: Associated Press

Текстовый репортаж поединка между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В среду, 16 августа, "Манчестер Сити" и "Севилья" сойдутся в матче за Суперкубок УЕФА-2023.

Поединок состоится на стадионе "Георгиос Караискакис" в греческом городе Пирей. На этой арене играет свои домашние поединки "Олимпиакос". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Изначально матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы должен был состояться в Казани (Россия), но государство-террориста лишили права на проведение встречи из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

  • В прошлом сезоне "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале коллектив Хосепа Гвардиолы выцарапал победу над миланским "Интером".
  • "Севилья" же стала победителем Лиги Европы, в финальном матче обыграв в серии пенальти итальянскую "Рому". Андалусийцы триумфовали во втором по престижности еврокубке уже в седьмой раз, таким образом обновив собственный рекорд по победам в этом турнире.
  • Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский "Реал", который в прошлом году обыграл франкфуртский "Айнтрахт".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" – "Севилья".

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Дата публикации
Просмотры
41
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