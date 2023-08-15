Манчестер Сити – Севилья: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Текстовый репортаж поединка между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В среду, 16 августа, "Манчестер Сити" и "Севилья" сойдутся в матче за Суперкубок УЕФА-2023.

Поединок состоится на стадионе "Георгиос Караискакис" в греческом городе Пирей. На этой арене играет свои домашние поединки "Олимпиакос". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Изначально матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы должен был состояться в Казани (Россия), но государство-террориста лишили права на проведение встречи из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале коллектив Хосепа Гвардиолы выцарапал победу над миланским "Интером".

над миланским "Интером". "Севилья" же стала победителем Лиги Европы , в финальном матче обыграв в серии пенальти итальянскую "Рому". Андалусийцы триумфовали во втором по престижности еврокубке уже в седьмой раз, таким образом обновив собственный рекорд по победам в этом турнире.

, в финальном матче обыграв в серии пенальти итальянскую "Рому". Андалусийцы триумфовали во втором по престижности еврокубке уже в седьмой раз, таким образом обновив собственный рекорд по победам в этом турнире. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский "Реал", который в прошлом году обыграл франкфуртский "Айнтрахт".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" – "Севилья".