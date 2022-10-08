"Манчестер Сити" сокрушительной победой захватил лидерство в АПЛ, "Челси" устроил разгром "волкам"

"Горожане" и "пенсионеры" не имели проблем со своими оппонентами в домашних матчах.

В субботу, 8 октября, состоялся ряд матчей 10-го тура английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" дома разбил "Саутгемптон" ( 4:0 ), а "Челси" разгромил "Вулверхэмптон" ( 3:0 ).

Команда Хосепа Гвардиолы забила в ворота "святых" по два гола в каждом из таймов. В первой половине встречи отличились Жуан Канселу и Фил Фоден, а после перерыва - Рияд Марез и неудержимый Эрлинг Холанд.

"Манчестер Сити" теперь имеет 23 очка и сбросил "Арсенал" украинца Александра Зинченко (21 балл) с вершины турнирной таблицы АПЛ. "Канониры" 9 октября в центральном поединке тура будут принимать "Ливерпуль". Что касается "святых", то они с 7 зачетными пунктами расположились на 16-й строчке.

В следующем туре "горожане" на выезде сыграют с "Ливерпулем", а "Саутгемптон" дома встретится с "Вест Хэмом". Матчи пройдут 16 октября.

В параллельном матче "Челси" забил первый мяч "Вулверхэмптону" перед перерывом. Его автором стал Кай Хаверц. Во второй половине поединка команда Грэма Поттера добила "волков" голами Кристиана Пулишича и Армандо Брохи.

Одержав третью победу подряд, "Челси" с 16 очками поднялся на четвертое место в АПЛ. "Вулверхэмптон" идет в зоне вылета на 18-м месте с 6 баллами.

В следующем туре "синие" 16 октября в гостях померяются силами с "Астон Виллой", а "волки" днем ранее будут принимать "Ноттингем".

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