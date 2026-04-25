"Манчестер Сити" совершил камбэк и вышел в финал Кубка Англии

"Манчестер Сити" / © Associated Press

"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка Англии сезона-2025/26.

В полуфинале "горожане" одержали волевую победу над представителем Чемпионшипа — "Саутгемптоном". Матч на стадионе "Уэмбли" завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Во втором тайме "святые" сенсационно открыли счет — на 79-й минуте отличился Финн Азаз.

Однако команда Хосепа Гвардиолы сумела переломить ход противостояния. Сначала на 82-й минуте счет сравнял Жереми Доку, а еще через пять минут Нико Гонсалес забил гол, который принес "небесно-голубым" путевку в финал.

В финале Кубка Англии соперником "Манчестер Сити" станет победитель второго полуфинала, в котором 26 апреля сойдутся "Челси" и "Лидс".

Финальный матч Кубка Англии состоится 16 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, 22 марта "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и завоевал Кубок английской лиги.