"Манчестер Сити" совершил сумасшедший камбэк и вырвал победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 4:2 .

Первый тайм встречи завершился неожиданно – "шпоры" вели с разницей в два мяча благодаря голам Деяна Кулусевски и Эмерсона Рояла.

Но после перерыва "горожане" смогли оформить фантастический камбэк, четырежды поразив ворота лондонского клуба. На 51-й минуте отставания сократил Хулиан Альварес, а уже через две минуты счет сравнял Эрлинг Холанд.

На 63-й минуте подопечные Хосепа Гвардиолы уже были впереди усилиями Рияда Мареза. Точку в матче на последней минуте основного времени поставил все тот же Марез – алжирский вингер оформил дубль.

Обзор матча

"Манчестер Сити" набрал 42 очка и идет на втором месте в АПЛ. Отставание "горожан" от лидера чемпионата – "Арсенала" – сократилось до 5 баллов. "Тоттенхэм" занимает пятое место, имея 33 пункта в своем активе.

В следующем туре "небесно-голубые" 22 января примут "Вулверхэмптон". На следующий день подопечные Антонио Конте на выезде сыграют с "Фулхэмом".

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