"Манчестер Сити" совершил суперкамбэк и запрыгнул в зону Лиги чемпионов (видео)

"Манчестер Сити" / © Associated Press

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"Манчестер Сити" дома разбил "Кристал Пэлас" в стартовом поединке 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилась со счетом 5:2 .

Гости шокировали "горожан" двумя быстрыми голами - на 8-й минуте счет открыл Эберечи Эзе, а на 21-й минуте Крис Ричардс удвоил преимущество "орлов".

Однако еще до перерыва действующий чемпион АПЛ отыгрался - на 33-й минуте забил Кевин Де Брюйне, а через три минуты отличился Омар Мармуш.

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Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы доказала свое преимущество в классе, забив три безответных мяча. Точные удары наносили Матео Ковачич, Джеймс Макети и Нико O'Райлли.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Манчестер Сити" (55 очков) поднялся с шестого на четвертое место в АПЛ, вернувшись в зону Лиги чемпионов.

"Кристал Пэлас" (43 балла) остался на 11-й позиции элитного дивизиона чемпионата Англии.

В следующем туре АПЛ подопечные Гвардиолы 19 апреля на выезде сразятся с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко, а "орлы" 16 апреля будут гостить у "Ньюкасла".