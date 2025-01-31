"Манчестер Сити" сыграет против "Реала": результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов

В пятницу, 31 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Это первый розыгрыш самого престижного евротурнира по новому формату: 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попали в 1/8 финала: "Арсенал", "Астон Вилла", "Атлетико", "Байер", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль" и "Лилль".

Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Лига чемпионов-2024/25: результаты жеребьевки 1/16 финала

"Брюгге" – "Аталанта"

"Спортинг" – "Боруссия" Дортмунд

"Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид

"Селтик" – "Бавария"

"Ювентус" – ПСВ

"Фейеноорд" – "Милан"

"Брест" – ПСЖ

"Монако" – "Бенфика"

Первые поединки 1/16 финала Лиги чемпионов сыграют 11/12 февраля, а ответные встречи – 18/19 февраля.

Календарь плей-офф Лиги чемпионов

Стыковые матчи (1/16 финала): 11/12 и 18/19 февраля 2025 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года

Матчи 1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года

Матчи 1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года

Матчи 1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года

Финал: 31 мая 2025 года (Мюнхен)

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