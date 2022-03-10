"Манчестер Сити" сыграл вничью со "Спортингом", но пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" сыграл вничью со "Спортингом", но пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Зинченко получил возможность отыграть весь матч.

В среду, 9 марта, "Манчестер Сити" дома сыграл вничью с лиссабонским "Спортингом" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:0 .

Команды создали несколько моментов у ворот друг друга, но так и не смогли забить ни одного гола.

В этом поединке принял участие украинский защитный "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Украинец провел на поле весь матч, но не отличился результативными действиями.

На трибунах футболиста поддерживали фанаты с сине-желтыми флагами.

В первом поединке "Манчестер Сити" на выезде разгромил соперника со счетом 5:0, поэтому в 1/4 финала турнира вышли именно "горожане".

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