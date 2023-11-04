"Манчестер Сити" уничтожил "Борнмут" Забарного и вышел на первое место в АПЛ (видео)

Украинец провел на поле весь матч, но не помог своей команде избежать разгромного поражения.

"Манчестер Сити" разбил "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 6:1 .

Команда Хосепа Гвардиолы обеспечила себе комфортабельный гандикап еще в первом тайме. Голами отличились Жереми Доку, Бернарду Силва и Мануэль Аканджи.

После перерыва "горожане" поразили сетку ворот соперника еще трижды. Авторами забитых мячей стали Фил Фоден, Бернарду Силва и Натан Аке. Отметим, что Доку в этом матче занес в свой актив четыре результативных передачи. "Вишни" сумели ответить лишь голом престижа Луиса Синистерры.

Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и провел полный матч. Для 21-летнего украинца этот поединок стал 13-м в составе "вишен" во всех турнирах в этом сезоне.

Обзор матча

После этого матча "Манчестер Сити" (27 очков) поднялся на первую позицию в АПЛ. "Борнмут" (6 баллов) находится на 17-м месте рядом с зоной вылета.

В следующем туре чемпионата Англии "небесно-голубые" 12 ноября на выезде сыграют с "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика. Днем ранее клуб Забарного будет принимать "Ньюкасл".

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