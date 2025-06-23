"Манчестер Сити" уничтожил бывшую команду Реброва и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

"Манчестер Сити" / © Associated Press

Реклама

Английский "Манчестер Сити" разгромил эмиратский "Аль-Айн" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Mercedes-Benz" в Атланте завершился со счетом 6:0 .

Уже на 8-й минуте встречи счет открыл Илкай Гюндоган, затем на 27-й минуте отличился Клаудио Эчеверри, а на 45+5-й минуте пенальти реализовал Эрлинг Холанд.

Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы отгрузили еще три мяча в ворота соперника. На 73-й минуте Гюндоган оформил дубль, после чего забили Оскар Бобб (84-я минута) и Райан Шерки (89-я минута).

Реклама

Отметим, что "Аль-Айн" – бывший клуб главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, который украинский специалист возглавлял с 2021 по 2023 год. В сезоне-2022/23 за команду из ОАЭ играл украинский вингер Андрея Ярмоленко, который сейчас выступает за киевское "Динамо".

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Аль-Айн"

В другом матче 2-го тура группы G итальянский "Ювентус" одержал разгромную победу над марокканским "Видадом" (4:1).

В первом туре "Манчестер Сити" победил "Видад" (2:0), а "Ювентус" разбил "Аль-Айн" (5:0).

Таким образом, "Манчестер Сити" и "Ювентус" (по 6 очков) досрочно вышли в 1/8 финала. "Видад" и "Аль-Айн", не имея зачетных баллов, потеряли шансы на плей-офф.

Реклама

В заключительном туре 26 июня "Манчестер Сити" встретится с "Ювентусом", а "Аль-Айн" посоревнуется с "Видадом".

На нашем сайте доступно полное расписание и результаты всех матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Также вы можете просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые обновляются после сыгранных поединков.

Ранее сообщалось, кто уже вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.

Реклама