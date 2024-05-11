"Манчестер Сити" уничтожил "Фулхэм" и вырвался вперед в гонке с "Арсеналом" за титул АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" на выезде одержал разгромную победу над "Фулхэмом" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне завершился со счетом 0:4 .

Уже на 13-й минуте встречи гости вышли вперед – Йошко Гвардиол отличился после передачи Кевина Де Брюйне.

Еще три мяча "горожане" забили уже после перерыва. На 59-й минуте точный удар нанес Фил Фоден, а на 71-й минуте Гвардиол оформил дубль. Два ассиста занес в свой актив Бернарду Силву.

На 90+6-й минуте "дачники" остались в меньшинстве – Исса Диоп получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Окончательный счет игры на 90+7-й минуте установил Хулиан Альварес, реализовав пенальти.

Обзор матча "Фулхэм" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (85 очков) вышел на первое место в АПЛ, обойдя в турнирной таблице "Арсенал" украинца Александра Зинченко (83 балла). "Небесно-голубым" и "канонирам" осталось провести по два матча этого сезона чемпионата Англии, после которых и станет известно имя чемпиона. Ливерпуль (78 очков) потерял математические шансы на титул.

"Фулгэм" остался на 13-й позиции в АПЛ, имея в своем наследии 44 зачетных пункта.

Во вторник, 14 мая, команда Хосепа Гвардиолы на выезде сыграет с "Тоттенхэмом" в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. Затем "горожане" в заключительном туре 19 мая примут "Вест Хэм". В тот же день "дачники" в гостях сразятся с "Лутоном".

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