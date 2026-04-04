- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 5418
- Время на прочтение
- 1 мин
"Манчестер Сити" уничтожил "Ливерпуль" и вышел в полуфинал Кубка Англии
Хет-трик Эрлинга Холанда позволил "горожанам" одержать разгромную победу над мерсисайдцами.
"Манчестер Сити" разбил "Ливерпуль" в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 4:0.
Героем встречи стал норвежский форвард "горожан" Эрлинг Холанд, который оформил хет-трик. На 39-й минуте он открыл счет, реализовав пенальти, а затем дважды отличился уже с игры.
Еще один мяч в ворота мерсисайдцев отправил Антуан Семенио.
Во втором тайме при счете 4:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы подопечные Арне Слота имели шанс сократить отставание, но Мохамед Салах на 64-й минуте не реализовал пенальти.
Обзор матча "Манчестер Сити" — "Ливерпуль"
Таким образом, "Манчестер Сити" стал первым полуфиналистом Кубка Англии.
Другие четвертьфинальные матчи турнира состоятся позже: "Челси" — "Порт Вейл" (4 апреля, 19:15 по киевскому времени), "Саутгемптон" — "Арсенал" (4 апреля, 22:00), "Вест Хэм" — "Лидс" (5 апреля, 18:30).
Ранее сообщалось, что "Челси" отстранил самого дорогого футболиста в истории клуба.