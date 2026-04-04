"Манчестер Сити" уничтожил "Ливерпуль" и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Сити" разбил "Ливерпуль" в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 4:0 .

Героем встречи стал норвежский форвард "горожан" Эрлинг Холанд, который оформил хет-трик. На 39-й минуте он открыл счет, реализовав пенальти, а затем дважды отличился уже с игры.

Еще один мяч в ворота мерсисайдцев отправил Антуан Семенио.

Во втором тайме при счете 4:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы подопечные Арне Слота имели шанс сократить отставание, но Мохамед Салах на 64-й минуте не реализовал пенальти.

Таким образом, "Манчестер Сити" стал первым полуфиналистом Кубка Англии.

Другие четвертьфинальные матчи турнира состоятся позже: "Челси" — "Порт Вейл" (4 апреля, 19:15 по киевскому времени), "Саутгемптон" — "Арсенал" (4 апреля, 22:00), "Вест Хэм" — "Лидс" (5 апреля, 18:30).

