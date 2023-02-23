"Манчестер Сити" упустил победу над "Лейпцигом" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (видео)

"РБ Лейпциг" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок в Германии завершился со счетом 1:1 .

"Горожане" вышли вперед на 27-й минуте – после передачи Илкая Гюндогана отличился Рияд Марез.

Однако удержать победу подопечным Хосепа Гвардиолы не удалось. На 70-й минуте Йошко Гвардиол вырвал для "быков" ничью.

Ответный поединок состоится во вторник, 14 марта, в Манчестере.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

Читайте также:

Вратарские "ляпы" и голевая феерия: "Реал" совершил мегакамбэк против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов (видео)

Серьезная заявка на четвертьфинал: "Наполи" в большинстве обыграл "Айнтрахт" в Лиге чемпионов (видео)

Ренн – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы