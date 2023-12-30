"Манчестер Сити" уверенно обыграл аутсайдера и вплотную приблизился к лидерам АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" победил "Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Хосепа Гвардиолы забили по голу в каждом из таймов. На 14-й минуте Родри вывел "горожан" вперед после передачи Фила Фодена.

А на 61-й минуте Фоден записал в свой актив еще один ассист, тогда как голом отличился Хулиан Альварес.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Шеффилд Юнайтед"

"Манчестер Сити" (40 очков) поднялся на третье место в АПЛ, опередив "Арсенал" украинца Александра Зинченко по дополнительным показателям. Лидируют в чемпионате "Ливерпуль" и "Астон Вилла" (по 42 балла), однако подопечные Унаи Эмери сыграли на один матч больше. "Шеффилд Юнайтед" (9 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре "Манчестер Сити" 13 января на выезде сыграет против "Ньюкасла", а "Шеффилд Юнайтед" 21 января примет "Вест Хэм".

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