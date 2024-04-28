"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Ноттингем" и дышит в спину "Арсеналу" в борьбе за титул (видео)

"Горожане" на одно очко отстают от "канониров", но имеют матч в запасе.

"Манчестер Сити" в гостях победил "Ноттингем" в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:2 .

Команда Хосепа Гвардиолы забила в ворота хозяев по голу в каждом из таймов. На 32-й минуте "горожан" вывел вперед Йошко Гвардиол.

А на 71-й минуте Эрлинг Холанд отличился своим 21-м голом в этом сезоне АПЛ. Норвежский форвард стал единоличным лидером бомбардирской гонки, обойдя на один мяч полузащитника "Челси" Коула Палмера.

Отметим, что две результативные передачи в этом поединке сделал Кевин Де Брюйне.

Обзор матча "Ноттингем" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Манчестер Сити" (79 очков) занимает второе место в АПЛ, уступая "Арсеналу" украинца Александра Зинченко одним баллом. В то же время, "небесно-голубые" имеют игру в запасе.

"Ноттингем" (26 очков) остался на 17-й позиции и всего на один зачетный пункт опережает идущий в зоне вылета "Лутон". К слову, с "лесников" сняли четыре балла за нарушение правил финансового фейр-плей.

В следующем туре "Манчестер Сити" 4 мая примет "Вулверхэмптон", а "Ноттингем" в тот же день на выезде сыграет против "Шеффилд Юнайтед".

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