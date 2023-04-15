"Манчестер Сити" уверенной победой приблизился к "Арсеналу" в АПЛ – Холанд повторил рекорд Салаха

"Манчестер Сити" дома победил "Лестер" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 3:1 .

Еще до перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы трижды поразили ворота соперника. На 5-й минуте счет в поединке открыл Джон Стоунс, которому ассистировал Родри.

А затем дублем отличился неудержимый Эрлинг Холанд – норвежец на 13-й минуте реализовал пенальти, а на 25-й забил уже с игры после передачи Кевина Де Брюйне.

Для 22-летнего форварда эти голы стали 31-м и 32-м в текущем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, он повторил рекорд нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха по количеству забитых мячей в одном 38-матчевом сезоне АПЛ, который был установлен египтянином в кампании-2017/18.

Холанду осталось забить еще 3 мяча, чтобы побить рекорд Алана Ширера и Энди Коула (34 гола) по количеству голов в течение одного чемпионата в истории АПЛ.

32 — Erling Haaland имеет эквивалентный Premier League рекорд для позиций в 38-game sezónу (32), с только Andrew Cole в 1993-94 (34) и Alan Shearer в 1994-95 (34) неtting more в any season overall. Hunting. pic.twitter.com/MCvrfoUuPU — OptaJoe (@OptaJoe) Апр 15, 2023

Отметим, что во втором тайме "лисам" удалось забить гол престижа. На 75-й минуте окончательный счет в матче установил Келечи Ихеаначо.

Обзор матча

"Манчестер Сити" (70 очков) занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и приблизился к лидеру чемпионата – "Арсеналу" украинца Александру Зинченко – на расстояние трех баллов. "Лестер" (25 пунктов) идет в зоне вылета, на 19-й строчке.

Далее "горожан" ждет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии" и полуфинал Кубка Англии с "Шеффилд Юнайтед". Следующий матч в рамках АПЛ команда Гвардиолы проведет 26 апреля дома против "Арсенала".

"Лестер" 22 апреля примет "Вулверхэмптон" в поединке 32-го тура чемпионата Англии.

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