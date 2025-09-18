"Манчестер Сити" в большинстве победил "Наполи" в первом туре Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" / © Associated Press

Реклама

"Манчестер Сити" дома обыграл "Наполи" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 2:0 .

Уже на 21-й минуте встречи итальянский клуб остался в меньшинстве – Джованни Ди Лоренцо получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы воспользовались численным преимуществом. На 56-й минуте счет открыл Эрлинг Холанд, а на 65-й отличился Жереми Доку.

Реклама

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Наполи"

В следующем туре самого престижного еврокубка "Манчестер Сити" на выезде сразится с "Монако", а "Наполи" примет "Спортинг". Оба матча состоятся 1 октября.

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.