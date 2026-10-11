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Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Манчестер Сити" в большинстве разгромил "Ливерпуль" в центральном матче тура АПЛ

"Горожане" одержали шестую победу подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" / © Associated Press

"Манчестер Сити", который официально признали виновным в финансовых нарушениях, на выезде разгромил "Ливерпуль" в центральном матче шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 0:3.

В первом тайме команды не забили голов. После перерыва хозяева поля остались в меньшинстве — на 62-й минуте вторую желтую карточку заработал Райан Гравенберх.

Получив численное преимущество, "горожане" на 65-й минуте открыли счет во встрече — отличился Эрлинг Холанд. А еще через три минуты Жереми Доку удвоил преимущество гостей.

Точку в этом матче поставил Райан Шерки, который на 78-й минуте забил третий мяч в ворота мерсисайдцев.

Обзор матча "Ливерпуль" — "Манчестер Сити"

Таким образом, "Манчестер Сити" одержал шестую победу подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии и с 18 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Энцо Марески на три балла опережают ближайшего преследователя — "Арсенал". У "Ливерпуля" 9 пунктов и 9-е место.

В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Ипсвич", а "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Брентфордом". Матчи состоятся 17 октября.

Перед этим оба клуба проведут поединки второго тура основного раунда Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" 14 октября примет ПСЖ, а "Ливерпуль" в тот же день в гостях сразится с австрийским ЛАСКом.

Ранее сообщалось, что украинский футболист забил эффектный гол в матче АПЛ.

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