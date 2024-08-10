"Манчестер Сити" в драматичной серии пенальти одолел "Манчестер Юнайтед" и выиграл Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и стал обладателем Суперкубка Англии-2024.

Основное время матча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были подопечные Хосепа Гвардиолы – 7:6.

Первыми в этом поединке забили "красные дьяволы" – на 82-й минуте Алехандро Гарначо точно пробил в ближний угол после передачи от Бруна Фернандеша.

Однако команда Гвардиолы нашла силы отыграться – на 89-й минуте Бернарду Силву отправил мяч в дальний угол после паса с правого фланга от Оскара Бобба.

Согласно регламенту матча за Суперкубок Англии, после ничьей в основное время команды сразу перешли к серии пенальти.

По пять ударов с отметки соперникам не хватило для того, чтобы определить победителя. У "горожан" первым же ударом Бернарду Силва не переиграл Андре Онана, у "красных дьяволов" – четвертую попытку не реализовал Джейдон Санчо, проиграв свою дуэль Эдерсону. Причем сам Эдерсон пробивал пятым среди игроков "Сити" и не промахнулся.

Манчестерские клубы продолжили бить 11-метровые и только восьмые удары в этой серии пенальти стали решающими. У "Манчестер Юнайтед" выше ворот послал мяч Джонни Эванс, чем "небесно-голубые" и воспользовались – Мануэль Аканджи забил ударом под перекладину и принес "Манчестер Сити" трофей.

"Манчестер Сити" в седьмой раз завоевал Суперкубок Англии (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019, 2024).

"Манчестер Юнайтед" остается рекордсменом по количеству таких трофеев – на счету "красных дьяволов" 21 победа в Суперкубке Англии.

В новом розыгрыше АПЛ команда Гвардиолы в статусе действующего чемпиона стартует 18 августа выездным матчем против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика. Подопечные Эрика тен Хага 16 августа примут "Фулхэм".

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