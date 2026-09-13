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Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Манчестер Сити" в меньшинстве одолел "Манчестер Юнайтед" в центральном матче тура АПЛ

Точный удар Эрлинга Голанда принес "горожанам" победу в манкунианском дерби.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" / © Associated Press

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" в центральном матче четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 0:1.

Уже на 23-й минуте встречи "горожане" остались в меньшинстве — Фил Фоден получил прямую красную карточку и был удален с поля за то, что, лежа на газоне, отмахнулся ногами от Бруна Фернандеша.

Однако это не помешало подопечным Энцо Марески не только удержать свои ворота на замке, но и вырвать победу. На 60-й минуте единственный мяч в манкунианском дерби забил Эрлинг Холанд — норвежский форвард замкнул прострельную передачу с левого фланга от Йошко Гвардиола.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити"

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (12 очков) сравнялся с "Арсеналом" (12 баллов) в турнирной таблице АПЛ — "канониры" лидируют в чемпионате, опережая "небесно-голубых" по дополнительным показателям.

"Манчестер Юнайтед" с 4 пунктами находится на 13-й позиции в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины отличился ассистом в матче АПЛ.

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