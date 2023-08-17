"Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Севилью" и завоевал Суперкубок УЕФА (видео)

"Манчестер Сити" победил "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА-2023. Поединок на стадионе "Георгиос Караискакис" в греческом городе Пирей завершился со счетом 1:1 , а в серии пенальти триумфовали "горожане" – 5:4.

Первый тайм неожиданно остался за испанским клубом. На 25-й минуте Юссеф Эн-Несири высоко выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку после подачи Маркоса Акуньи с левого фланга.

Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы сумела отыграться. На 63-й минуте Коул Палмер завершил ударом головой идельный навес Родри на дальнюю штангу.

Таким образом, основное время матча завершилось вничью. Согласно регламенту турнира, команды без экстра-таймов сразу перешли к серии пенальти.

Там точнее оказались игроки "Манчестер Сити", которые реализовали все свои пять ударов. В составе "Севильи" решающий 11-метровый не забил Неманья Гудель, попав в перекладину.

"Манчестер Сити" впервые в истории принимал участие в Суперкубке УЕФА и с первой же попытки завоевал трофей.

"Севилья" в седьмой раз играла в матче за Суперкубок Европы. Ранее "нервионцы" становились обладателями трофея лишь один раз (2006), потерпев пяти поражений (2007, 2014, 2015, 2016, 2020).

Напомним, в прошлом сезоне "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале коллектив Хосепа Гвардиолы выцарапал победу над миланским "Интером".

"Севилья" же стала победителем Лиги Европы, в финальном матче обыграв в серии пенальти итальянскую "Рому". Андалусийцы триумфовали во втором по престижности еврокубке уже в седьмой раз, таким образом обновив собственный рекорд по победам в этом турнире.

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