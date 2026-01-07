"Манчестер Сити" в третий раз подряд потерял очки в АПЛ

"Манчестер Сити" – "Брайтон" / © Associated Press

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Брайтоном" в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 1:1 .

"Горожане" открыли счет в конце первого тайма – свой 20-й гол забил лучший бомбардир текущего розыгрыша АПЛ Эрлинг Холанд, который реализовал пенальти.

Однако на старте второй половины встречи "чайки" отыгрались благодаря точному удару Каору Митомы из-за пределов штрафной площадки.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы потеряли очки в третьем матче чемпионата подряд. До этого манчестерский клуб сыграл вничью против "Сандерленда" (0:0) и "Челси" (1:1).

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Брайтон"

"Небесно-голубые" с 43 баллами занимают второе место в АПЛ и на 5 пунктов отстают от лидера "Арсенала", который имеет игру в запасе. "Брайтон" с 29 очками идет на 11-й позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" 17 января на выезде сыграет с "Манчестер Юнайтед", а "Брайтон" 19 января примет "Борнмут".

Ранее сообщалось, что украинский футболист забил дебютный гол в АПЛ.