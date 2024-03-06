"Манчестер Сити" во второй раз разобрался с "Копенгагеном" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Копенгаген" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:1 .

Хозяева забили два быстрых гола. Уже на 5-й минуте Мануэль Аканджи слета в центре штрафной замкнул подачу с углового от Хулиана Альвареса.

На 9-й минуте Альварес прибавил к ассисту забитый гол. Аргентинец нанес удар с острого угла из-за пределов штрафной, а вратарь гостей Камиль Грабара допустил грубую ошибку и выпустил мяч в сетку.

На 29-й минуте датский клуб сократил отставание – отличился Мохамед Эльюнусси.

Однако подопечные Хосепа Гвардиолы перед перерывом забили снова – на 45+3-й минуте Эрлинг Холанд воспользовался передачей Родри к правому флангу штрафной и точно пробил в ближний угол.

Во втором тайме голов забито не было. Следовательно, "Манчестер Сити", который в первом матче на выезде обыграл "Копенгаген" также со счетом 3:1, триумфовал 6:2 по сумме двух поединков и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Копенгаген"

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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