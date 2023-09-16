"Манчестер Сити" волевой победой закрепился на вершине АПЛ, МЮ проиграл экс-тренеру "Шахтера"

Еще в одном матче 5-го тура английского чемпионата "Тоттенхэм" одолел "Шеффилд Юнайтед".

В рамках 5-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Вест Хэм" ( 1:3 ), а "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Брайтону" ( 1:3 ).

Команда Хосепа Гвардиолы проиграла "молотобойцам" первый тайм – на 36-й минуте забил Джеймс Уорд-Праус.

Однако после перерыва "горожане" смогли оформить камбэк. На самом старте второго тайма отличился Жереми Доку, на 76-й минуте Бернарду Силва вывел гостей вперед, а на 86-й минуте Эрлинг Холанд поставил точку в матче.

После этой победы "Манчестер Сити" (15 очков) лидирует в АПЛ. "Вест Хэм" с 10 баллами занимает шестую позицию.

В параллельном поединке "Манчестер Юнайтед" пропустил от "Брайтона" первым – на 20-й минуте точный удар нанес Дэнни Уэлбек. Перед перерывом хозяева могли отыграться, но арбитр отменил гол Расмуса Хейлунда после вмешательства VAR.

В начале второго тайма "чайки" удвоили свое преимущество усилиями Паскаля Гросса, а на 71-й минуте Жуан Педро сделал счет разгромным.

Через две минуты команда Эрика тен Хага сократила отставание голом Ганнибала Межбри, но на большее "манкунианцев" не хватило.

Для МЮ это второе поражение подряд. "Красные дьяволы" с 6 очками занимают 12-е место в АПЛ. "Брайтон" под руководством экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби с 12 баллами вышел на четвертую строчку.

Отметим, что в еще одном матче 5-го тура АПЛ "Тоттенхэм" дома обыграл "Шеффилд Юнайтед" – 2:1.

"Шпоры" поднялись на второе место в АПЛ, имея в своем активе 13 очков. "Шеффилд Юнайтед" с одним зачетным пунктом находится на 17-й позиции.

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