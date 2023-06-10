"Манчестер Сити" выцарапал победу над "Интером" и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (видео)

"Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2022/23. В финальном матче на Олимпийском стадионе в Стамбуле английский клуб обыграл итальянский "Интер" – 1:0 .

В первом тайме команды создали очень мало голевых моментов. Лучший шанс, чтобы открыть счет, на 27-й минуте имел звездный форвард "горожан" Эрлинг Холанд, но выстрел норвежца с левого фланга штрафной площадки парировал вратарь миланцев Андре Онана.

На 36-й минуте "Манчестер Сити" потерял одного из своих ключевых игроков. Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне был вынужден покинуть поле из-за травмы. Вместо него вышел Фил Фоден.

Даже без одного из лидеров во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы забила победный мяч. На 68-й минуте Родри вторым темпом из пределов штрафной точно отправил мяч в правый угол после заблокированного прострела Бернарду Силвы.

Следует отметить, что после пропущенного мяча "нерадзурри" создали несколько очень хороших моментов, чтобы отыграться. На 70-й минуте Федерико Димарко с линии вратарского ударом головой перебросил Эдерсона, но мяч угодил в перекладину, а на добивании игрок "Интера" попал в своего одноклубника – Ромелу Лукаку.

А за несколько минут до завершения основного времени у бельгийского форварда "Интера" была шикарная возможность перевести игру в экстра-таймы. Лукаку с нескольких метров пробил головой, однако Эдерсон каким-то чудом сумел ногой отбить мяч.

"Манчестер Сити" во второй раз в истории играл в финале Лиги чемпионов. В финальном матче ЛЧ 2021 года "горожане" проиграли другому английскому клубу — "Челси".

"Интер" в шестой раз принимал участие в решающем поединке самого престижного еврокубка. Три из пяти предыдущих финалов Лиги чемпионов "Нерадзурри" выиграли (1964, 1965, 2010), а вот два других завершились неудачно (1967, 1972).

Читайте также:

Все решила серия пенальти: "Севилья" одолела "Рому" и стала победителем Лиги Европы (видео)

"Вест Хэм" на последних минутах дожал "Фиорентину" и стал победителем Лиги конференций (видео)

Лига чемпионов-2023/24: кто уже вышел в групповой раунд