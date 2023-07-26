"Манчестер Сити" вырвал победу над "Баварией" в товарищеском матче (видео)

"Горожане" обыграли мюнхенцев на сборах в Японии.

"Манчестер Сити" победил "Баварию" в контрольном матче, который состоялся 26 июля на Национальном олимпийском стадионе в Токио. Встреча завершилась со счетом 1:2 .

Команда Хосепа Гвардиолы вышла вперед на 21-й минуте, когда отличился Джеймс Макети.

Мюнхенский клуб отыгрался на 81-й минуте усилиями Матиса Теля.

Однако последнее слово в этом поединке было за "небесно-голубыми". Гол Эмерика Ляпорта на 86-й минуте принес "горожанам" победу.

Добавим, что звездный бомбардир английского клуба Эрлинг Холанд вышел на поле в перерыве, но результативными действиями не отличился.

Обзор матча

Для "Манчестер Сити" это был второй матч после выхода из отпуска. В первом спарринге Холанд дублем помог "Манчестер Сити" оформить яркий камбэк и победить японский клуб "Йокогама Маринос" (3:5).

"Бавария" также провела два матча в рамках подготовки к новому сезону. В своей первой игре мюнхенцы разнесли немецкий клуб "Роттах-Эгерн" со счетом 27:0.

Напомним, в прошлом сезоне "Бавария" стала победителем Бундеслиги. В свою очередь, "Манчестер Сити" оформил требл. "Горожане" стали чемпионами АПЛ, завоевали Кубок Англии и триумфовали в Лиге чемпионов.

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