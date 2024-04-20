"Манчестер Сити" вырвал победу над "Челси" с Мудриком и прошел в финал Кубка Англии (видео)

Гол Бернарду Силвы в конце второго тайма вывел "небесно-голубых" в решающий матч турнира.

"Манчестер Сити" одолел "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в полуфинале Кубка Англии. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне закончился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии команда Хосепа Гвардиолы забила под занавес второго тайма. На 84-й минуте Бернарду Силва на дальней штанге отправил мяч в сетку после того, как вратарь "пенсионеров" Джордже Петрович прервал прострел от Кевина Де Брюйне с левого фланга.

Мудрик начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 79-й минуте, заменив Нони Мадуэке.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Челси"

В финале Кубка Англии "горожане" сыграют с победителем другого полуфинала, в котором 21 апреля будут сильнейшего определять "Манчестер Юнайтед" и представитель Чемпионшипа "Ковентри Сити".

Финал Кубка Англии состоится 25 мая на "Уэмбли". Действующим обладателем трофея является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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