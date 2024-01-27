"Манчестер Сити" вырвал победу у "Тоттенхэма" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии (видео)

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в матче 1/16 финала Кубка Англии. Поединок на домашнем стадионе "шпор" в Лондоне завершился со счетом 0:1 .

Команда Хосепа Гвардиолы могла выходить вперед уже в дебюте игры, но гол 20-летнего норвежского полузащитника Оскара Бобба был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

Несмотря на тотальное преимущество "горожан" по ударам – 18 против 1 (в створ ворот – 5:1) и по ожидаемым голам (xG) – 2,19 на 0,25, все могло закончиться ничейным результатом.

Однако спасителем "небесно-голубых" стал нидерландский защитник Нейтан Аке, который на 88-й минуте забил единственный гол в этом матче. После подачи с углового он удачно сыграл на добивании, в одно касание отправив мяч в ворота.

Интересно, что "Манчестер Сити" впервые за шесть матчей сумел забить на поле "Тоттенхэма". В предыдущих пяти домашних поединках против команды Гвардиолы "шпоры" сохранили свои ворота "сухими".

Так что командам удалось избежать переигровки, которая произошла бы в случае ничьей. "Манчестер Сити" шагает в 1/8 финала, а "Тоттенхэм" выбыл из турнира.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Напомним, именно "Манчестер Сити" является действующим обладателем Кубка Англии. В прошлом году команда Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1.

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