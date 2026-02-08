"Манчестер Сити" вырвал волевую победу над "Ливерпулем" в АПЛ

Эрлинг Холанд / © Associated Press

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Ливерпуль" в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм прошел без забитых голов. Во второй половине встречи мерсисайдцы сумели выйти вперед благодаря роскошному голу Доминика Собослая со штрафного на 74-й минуте.

Но на 84-й минуте "горожане" отыгрались – забил Бернанду Силва, которому ассистировал Эрлинг Холанд.

А уже в компенсированное время подопечные Хосепа Гвардиолы вырвали победу – Холанд реализовал пенальти на 90+3-й минуте.

На 90+10-й минуте гости могли увеличить свое преимущество, но гол Райана Шерки отменили из-за фол после просмотра видеоповтора.

На 90+13-й минуте "Ливерпуль" остался в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Собослай.

После этой победы "Манчестер Сити" (50 очков) занимает вторую позицию в турнирной таблице АПЛ, на 6 баллов отставая от лидирующего "Арсенала". "Ливерпуль" (39 пунктов) находится на шестом месте.

В следующем туре чемпионата Англии "небесно-голубые" примут "Фулхэм", а подопечные Арне Слота на выезде сыграют с "Сандерлендом". Оба матча состоятся 11 февраля.