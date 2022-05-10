"Манчестер Сити" за сумасшедшие деньги оформил трансфер одного из лучших футболистов мира

"Манчестер Сити" за сумасшедшие деньги оформил трансфер одного из лучших футболистов мира

Английский "Манчестер Сити" официально подтвердил договоренность с дортмундской Боруссией о трансфере норвежского форварда Эрлинга Холанда.

Звездный 21-летний нападающий присоединится к "горожанам" в июле этого года. Английскому клубу осталось только согласовать детали личного контракта с самим игроком.

Об этом сообщает официальный сайт "Ман Сити".

По информации британского издания The Telegraph, чтобы заполучить норвежского футболиста, "Манчестер Сити" суммарно потратил около 250 миллионов евро.

Отмечается, что контракт Холанда будет рассчитан на пять лет, за которые он сможет заработать 125 миллионов евро, то есть по 25 млн евро в год. В то же время, еще 75 миллионов евро за это соглашение получит "Боруссия", а остальные 50 миллионов евро - агенты и представители норвежского форварда.

Холанд выступает за дортмундцев с 2020 года. За три сезона в немецкой Бундеслиге норвежец сыграл 66 матчей и отличился 61 голом. В нынешнем сезоне на его счету 23 поединка в национальном первенстве, в которых он забил 21 гол и сделал 8 ассистов.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что УЕФА объявил о новом формате еврокубков, начиная с сезона-2024/25.

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