"Манчестер Сити" за тайм разбил "Вест Хэм" и потеснил "Арсенал" с первой строчки АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" в перенесенном матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) на собственном поле разгромил "Вест Хэм" – 3:0 .

В первом тайме команды голов не забивали. А вот после перерыва "горожане" трижды поразили сетку ворот "молотобойцев". На 50-й минуте счет открыл Нейтан Аке.

На 70-й минуте хозяева удвоили свое преимущество – Эрлинг Холанд отличился после передачи Джека Грилиша.

Точку в игре на 85-й минуте поставил Фил Фоден, сделавший счет разгромным.

Обзор матча

"Манчестер Сити" (79 очков) вышел на первое место в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы с матчем в запасе опережает "Арсенал" украинца Александра Зинченко на один балл. "Вест Хэм" с 34 пунктами идет на 15-й позиции.

В следующем туре "горожане" 6 мая примут "Лидс". Днем позже "молотобойцы" дома сыграют с "Манчестер Юнайтед".

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