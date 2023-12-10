"Манчестер Сити" за три минуты оформил камбэк и прервал длительную безвыигрышную серию в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" обыграл "Лутон" в выездном матче 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Кенилворт Роуд" завершился со счетом 1:2 .

"Горожане" существенно превосходили своего соперника по всем ключевым статистическим показателям, но в конце первого тайма пропустили первыми – отметился Элайджа Адебайо.

Однако во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы смогла оформить камбэк, дважды забив в течение трех минут. На 62-й минуте счет в матче сравнял Бернарду Силву, а затем Джек Грилиш после передачи Хулиана Альвареса вырвал для действующих чемпионов Англии победу.

Обзор матча "Лутон" – "Манчестер Сити"

Благодаря этому успеху "небесно-голубые" прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ. "Манчестер Сити" (33 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице, на 4 балла отставая от лидера "Ливерпуля".

"Лутон" проиграл в третьем поединке подряд. Дебютант элитного дивизиона чемпионата Англии идет в зоне вылета на 18-й позиции, имея в своем активе 9 зачетных пунктов.

В следующем туре "Манчестер Сити" 16 декабря примет "Кристал Пэлас". В этот день "Лутон" на выезде сыграет с "Борнмутом" украинского защитника Ильи Забарного.

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