"Манчестер Сити" завершил 2021 год победой и еще больше оторвался от конкурентов в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" завершил 2021 год победой и еще больше оторвался от конкурентов в АПЛ (видео)

А вот "Челси" неожиданно свои очки потерял.

"Манчестер Сити" в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги минимально одолел на выезде "Брентфорд" со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече был забит 16-й минуте — Фил Фоден идеально замкнул навес с правого фланга от Кевина Де Брейне и принес, таким образом, своей команде важную победу.

Отметим, что вне стартового состава "горожан" оказался украинец Александр Зинченко. 25-летний футболист прервал серию попаданий в стартовую одиннадцатку, которая перед этой игрой насчитывала пять матчей. На замену Саша тоже не вышел. Интересно, что главный тренер манчестерского коллектива Хосеп Гвардиола вообще не выпустил ни одного игрока со скамейки для запасных.

Что касается других событий на поле, то территориальное преимущество, как и удары по воротам, были полностью на стороне Манчестер Сити. Впрочем, как оказалось после финального свистка, и одного гола хватило для победы.

Вашему вниманию видеообзор этого поединка.

Для "Манчестер Сити" эта победа стала уже десятой подряд в рамках АПЛ. Теперь в активе "горожан" 50 баллов и отрыв от второй позиции составляет уже восемь очков;

"Брентфорд", в свою очередь, остался с 20 пунктами на 14 строчке;

В следующем туре команда Гвардиолы сыграет на выезде с "Арсеналом", а "Брентфорд" примет "Астон Виллу".

В другом поединке игрового дня, а соответственно и тура, лондонский "Челси" неожиданно потерял очки дома с середняком чемпионата — "Брайтоном" - 1:1 .

Для "синих" все началось, якобы, неплохо – на 28 минуте вперед их вывел Ромелу Лукаку. Преимущество подопечных Томаса Тухеля продолжалось до 91 минуты , пока гости неожиданно не восстановили паритет – отметился известный всем форвард Дэни Уэллбек.

Видеообзор игры.

Как следствие, лондонцы отпустили от себя "Манчестер Сити", имея теперь в своем активе 42 балла. Единственным утешением для "Челси" ничья стала лишь потому, что удалось обогнать "Ливерпуль" и подняться на вторую строчку. Интересно, что именно с "мерсисайдцами" сыграет "Челси" в следующем туре АПЛ. Это сражение состоится 2-го января.

"Брайтон", между тем, теперь имеет 24 пункта и идет десятым. В следующем туре они в гостях сыграют с "Эвертоном".